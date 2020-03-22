شاهد .. إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “

جازان - فضه عطيف :

استشعارًا لدورهم الوطني وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله – اطلق إعلاميو منطقة جازان حملة إعلامية للتعريف بأهمية المكوث بالمنزلللمشاركة في المحافظة على صحة المواطن والأسرة والمجتمع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها المملكة للقضاء على منع انتشارفايروس كورونا المستجد.

وبين مدير العلاقات العامة بإمارة منطقة جازان عادل بن احمد الزائري أن هذه الحملة تأتي مساهمة وحرصًا من قبل كافة الاعلاميين العاملين في الجهات الاعلامية الحكومية والرسمية والقطاع الخاص بمنطقة جازان لبث الوعي بين أفراد المجتمع .

داعيا الجميع لاستشعار و الى التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي اصدرتها الجهات المختصة للتصدي لهذا الفيروس وعدم الخروج الاللضرورة القصوى ، و تصب هذه الإجراءات في مصلحة وصحة الجميع ، سائلًا الله عزوجل أن يحفظ وطنننا وقيادتناومجتمعنا من كل مكره.