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بلدية ضباء تنفذ حملة لتعقيم المرافق العامة بالمحافظة

بلدية ضباء تنفذ حملة لتعقيم المرافق العامة بالمحافظة

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بلدية ضباء تنفذ حملة لتعقيم المرافق العامة بالمحافظة

بلدية ضباء تنفذ حملة لتعقيم المرافق العامة بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=845357
المناطق - تبوك

تواصل بلدية محافظة ضباء عمليات التطهير والتعقيم للمرافق العامة بالمحافظة في مسعى منها لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID19 واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة وأوضحت بلدية محافظة ضباء انها كثفت أعمالها في تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأماكن العامة، لمنع انتشار فيروس كورونا، باستخدم 40 لتر يوميا من مزيج المواد المطهرة والمنظفات لرش الحدائق العامة والواجهات البحرية ودورات المياه وفي الشوارع بشكل يومي واسواق الاسماك والخضار إضافة إلى الأرصفة والساحات المحيطة بالمطاعم والمخابز  ومحلات التموين الغذائي والصيدليات وذلك لتعزيز الجهود الوقائية والإحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين داعيتاً الجميع للمشاركة بالمسؤولية وتنفيذ التعليمات الخاصة بطرق الوقاية والتعقيم وإلتزام المنازل كوسيلة ضرورية لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

 

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