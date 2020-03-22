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محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا

محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا

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“الغذاء والدواء” : تحذر من معقم جل كحولي لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول

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محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا

محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=845367
المناطق - الخفجي
أكد محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد في مضامينها على أن المملكة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات والتدابير لمواجهة جائحة كورونا , عبر استعانتها بالله سبحانه ثم بجهود أبنائها البارين.
وقال “الهزاع” : إن ما بذلته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال إدارتها لهذه الأزمة ودعمها لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتنفيذها للعديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين يؤكد ما تمتلكه من مسؤولية والتزام وثقافة عالية تجاه مسؤوليتها لمواجهة هذا الوباء، مشيدًا بالجهود المبذولة من القطاعات الحكومية كافة وعلى رأسها القطاع الصحي.
ونوه “الهزاع” بالصراحة التي حملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين من إيضاح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لجائحة كورونا.
وفي ختام كلمته دعا “الهزاع” أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والأمان، وأن يحفظ الله سبحانه هذا الوطن من كل مكروه ، وأن يزيل الغمة عن الأمة ، إنه سميع مجيب للدعاء.
*محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع*

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