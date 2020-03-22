احدث الأخبار

إلغاء الزيارات وتوفير خدمة دواؤك يوصلك بصحة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا
المنطقة الشرقية
 “الغذاء والدواء” : تحذر من معقم جل كحولي لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول
أبرز المواد
 بلدية ضباء تنفذ حملة لتعقيم المرافق العامة بالمحافظة
منطقة تبوك
 خوفاً من تدهور الوضع إثر تفشي كورونا .. طوابير طويلة على أبواب الأسواق بلندن منذ الفجر
أبرز المواد
 شاهد .. إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “
منطقة جازان
 صحة حفر الباطن تلغي الزيارات وتوصل الأدوية للمنازل
المنطقة الشرقية
 بلدية البدع تكثف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم
منطقة تبوك
 بلدية البدع تلزم محلات بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها
منطقة تبوك
 أمير جازان ونائبه يشاركان في الحملة  الوطنية “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل”
منطقة جازان
 الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 كورونا.. إندونيسيا تسجل 64 إصابة و10 وفيات جديدة والنمسا تاسع وفاة
أبرز المواد
إلغاء الزيارات وتوفير خدمة دواؤك يوصلك بصحة حفر الباطن

إلغاء الزيارات وتوفير خدمة دواؤك يوصلك بصحة حفر الباطن

المنطقة الشرقية
محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا

محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا

المنطقة الشرقية
“الغذاء والدواء” : تحذر من معقم جل كحولي لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول

“الغذاء والدواء” : تحذر من معقم جل كحولي لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول

أبرز المواد
بلدية ضباء تنفذ حملة لتعقيم المرافق العامة بالمحافظة

بلدية ضباء تنفذ حملة لتعقيم المرافق العامة بالمحافظة

منطقة تبوك

إلغاء الزيارات وتوفير خدمة دواؤك يوصلك بصحة حفر الباطن

إلغاء الزيارات وتوفير خدمة دواؤك يوصلك بصحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=845370
المناطق - حفرالباطن

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم إلغاء الزيارات في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة حتى اشعاراً آخر تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.كما وفرت صحة حفر الباطن خدمة (دواؤك يوصلك ) وهي إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية وإيصالها إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات وذلك من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفياً وتزويدهم بالاسم والسجل المدني ورقم الملف وذلك حرصًا على سلامة أفراد المجتمع وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.

 

روابط ذات صلة

محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا

محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا
صحة حفر الباطن تلغي الزيارات وتوصل الأدوية للمنازل

صحة حفر الباطن تلغي الزيارات وتوصل الأدوية للمنازل
216 ألف ريال لمساعدة أسر وأيتام ” بناء” على التصدي لـ ” كورونا “

216 ألف ريال لمساعدة أسر وأيتام ” بناء” على التصدي لـ ” كورونا “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*