للعوائل .. احذروا السائق الخاص يتعرض بشكل أكبر لفيروس “كورونا”

المناطق - الرياض

تغفل الكثير من الأسر عن السائقين الخاصين الذين يتعرضون بشكل أكبر لفرصة الأصابة بفيروس كرونا نتيجة استمرار اختلاط السائقين برواد المحلات الغذائية وغيرها من المحلات عندما يتم إرسالهم لجلب طلبات الأسر.

ويصبح السائق الخاص وسيلة نقل مباشرة للفيروس في حال انتقل له من مخالطته مصاباً حيث يقوم بدوره دون أن يشعر بنقل الفيروس للأسر التي تعتقد أنها تعيش حجراً منزلياً.

وهي تثير مثل هذه القضية تهيب “المناطق” بالأسر التي يوجد لديها سائق خاص إتباع الاحترازات الضرورية لمنع المخالطة مع إلزام السائقين بارتداء القفازات ولكمامات والحرص على استخدام المعقمات.