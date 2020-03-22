أمين الشرقية يتفقد سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”

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قام معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد الموافق 27/07/1441هـ، بزيارة تفقدية إلى سوق الخضار المركزي في الدمام، والتي شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات داخل السوق، يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل والوكيل المساعد للشؤون البلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ورئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، ومدير إدارة الأسواق الدكتور فريد المغلوث، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس “كورونا ” في السوق.

وحرص معاليه خلال الزيارة على الالتقاء بعدد من المتسوقين والباعة لمعرفة آرائهم ومستوى رضاهم عن مستوى النظافة في السوق، الذي أكد معاليه على جميع الباعة على ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، التي اتخذتها الأمانة، حرصا على سلامتهم وسلامة الصحة العامة للمتسوقين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق.

بعدها قام م. فهد الجبير بزيارة الى مختبر الأغذية المتنقل اطلع خلالها على الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المختبر على كافة الخضار والفواكه والورقيات وأخذ عينات عشوائية قبل عرضها في السوق للتأكد من سلامتها للاستهلاك، حيث استمع الى شرح مفصل من القائمين على المختبر عن الخطوات والإجراءات المتبعة لفحص كافة الأغذية.

كما قام معاليه بتوزيع عدد من المجموعات التي تحتوي على معقم وقفاز وكمام، على كافة المتسوقين، بصفة مجانية والتي تأتي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية في زيادة الاحترازات الوقائية للحد انتشار فيروس ” كورونا”.

وجاءت الزيارة التي قام بها أمين المنطقة الشرقية كذلك للتأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، وكذلك الاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، إضافة إلى التأكد التزام جميع العاملين في السوق من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية.

وفي ختام الزيارة قال المهندس فهد الجبير بأن الأمانة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وكافة مراكز التسوق والمنشآت الغذائية، وكذلك الأماكن في كافة أرجاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك في إطار مواجهة والحد من انتشار فيروس “كورونا” والتي تضمنت:

رش حاويات النفايات بالمبيدات الحشرية وأماكن تجمعها وتطهيرها يوميا، و كذلك توفير مختبر الأغذية المتنقل، وذلك لأخذ عينات عشوائية لجميع الخضروات والفواكه والورقيات وفحصها للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، و تنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق والشوارع والأرصفة الداخلية للسوق، و تنظيف وتطهير المباسط والمظلات والأرضيات داخل السوق يوميا، كذلك إلزام جميع عمالة المستثمر الخاص للتحميل والتنزيل وجميع العاملين بالمباسط بلبس القفازات والكمامات والمعقمات وغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار عبر ملصقات توعويه وارشاديه عند مداخل السوق.

فيما وجه معاليه بتقليص ساعات العمل بالسوق الى الساعة ٨:٣٠ بدلًا من ١١ مساء، وكذلك تكثيف الجولات الرقابية على السوق ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، خلال فترة العمل بالسوق، وكذلك نقل ٥٠٪؜ من المباسط من مظلة ٤ إلى مظلة ٣ للتباعد بين بعضهم لضمان عدم الازدحام للمتسوقين، إضافة إلى أنه تم أيضا نقل مظلة الخضار الورقية الى مظلة أخرى، وترك مسافة تتراوح بين ٦-8 متر بين المباسط.

بعد ذلك تفقد معاليه مختبر الأمانة المركزي المتنقل وذلك بهدف الاطلاع على آلية العمل بالمختبر، والذي يعمل على أخذ عينات عشوائية من الخضار والفواكه والورقيات يوميا وفحصها وتحليلها باستخدام أفضل الطرق والتقنيات والتأكد من سلامتها، وتحقيق سلامة الأغذية بالسوق للمستهلك من خلال عمليات الكشف الاستباقية والوقائية.

وفي ختام الزيارة أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن الأمانة حريصة على التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الأمانة للحد من انتشار فيروس “كورونا “، وأن هذه الزيارات تأتي في هذا الإطار بهدف المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت.

وكشف الجبير بأنه تم مضاعفة أداء وأعداد الفرق الرقابية بالأمانة وكافة البلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية بخمسة أضعاف لمواجهة انتشار فيروس “كورونا ” مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.