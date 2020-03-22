احدث الأخبار

محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنشر قائمة تفاعلية لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في الصيدليات المرجعية
أبرز المواد
 أمين الشرقية يتفقد سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
 للعوائل .. احذروا السائق الخاص يتعرض بشكل أكبر لفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 إلغاء الزيارات وتوفير خدمة دواؤك يوصلك بصحة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 محافظ الخفجي : خطاب الملك اوضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة كورونا
المنطقة الشرقية
 “الغذاء والدواء” : تحذر من معقم جل كحولي لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول
أبرز المواد
 بلدية ضباء تنفذ حملة لتعقيم المرافق العامة بالمحافظة
منطقة تبوك
 خوفاً من تدهور الوضع إثر تفشي كورونا .. طوابير طويلة على أبواب الأسواق بلندن منذ الفجر
أبرز المواد
 شاهد .. إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “
منطقة جازان
 صحة حفر الباطن تلغي الزيارات وتوصل الأدوية للمنازل
المنطقة الشرقية
 بلدية البدع تكثف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم
منطقة تبوك
محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا

محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تنشر قائمة تفاعلية لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في الصيدليات المرجعية

“الغذاء والدواء” تنشر قائمة تفاعلية لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في الصيدليات المرجعية

أبرز المواد
أمين الشرقية يتفقد سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”

أمين الشرقية يتفقد سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”

المنطقة الشرقية
للعوائل .. احذروا السائق الخاص يتعرض بشكل أكبر لفيروس “كورونا”

للعوائل .. احذروا السائق الخاص يتعرض بشكل أكبر لفيروس “كورونا”

أبرز المواد

محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا

محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=845387
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.

وقال، في تغريدة له على تويتر، :”كورونا، فيروس صحي واقتصادي وسياسي وهذا وقت التوحد لمواجهته”.

وتابع: “اعتمدنا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى”.

إلى ذلك، دعا حاكم دبي للتوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة “أهم عدو للبشرية” (فيروس كورونا)، معتبرا أن الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.

وأفاد: “اعتمدنا اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات وفاعلية أنظمة العمل عن بعد”، موضحا أن فرق العمل الحكومية ستقوم برفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية.

وأكد: “سنحمي صحة المجتمع والاقتصاد والتعليم وسنعبر هذه الأزمة العالمية بكل ثقة”، قائلا: “نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف”.

وغرد قائلا: “استثمرنا لمدة 10 سنوات في التعلم الذكي، وفِي الخدمات الإلكترونية والذكية، وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارئ والكوارث… واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية”.

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قد أكدت في الأيام الماضية، أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي تبلغ كُلفتها الإجمالية 100 مليار درهم، والتي أطلقها “مصرف الإمارات المركزي” السبت الماضي لدعم بنوك الإمارات في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد، ستجلب 4 فوائد رئيسية للبنوك الإماراتية.

وقالت في تقرير أصدرته إن هذه الفوائد تتمثل في توفير مصدر تمويل رخيص لتلبية طلبات الحصول على النقد، والمتوقع أن تتلقاها البنوك من الجهات الأكثر تأثراً بالتداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.

وتوقع التقرير أن تكون غالبية هذه الجهات منتمية إلى قطاعات السياحة، النقل، التجارة، والعقارات، فضلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لجريدة البيان.

وأضاف التقرير أن ثاني تلك الفوائد هي اسهام الخطة أيضا في الحد من التآكل المتوقع في قيمة الأصول البنكية نتيجة أزمة “كورونا”. وبالتالي، ستحول الخطة دون تفاقم المشاكل المحتمل أن يواجهها المقترضون من البنوك في توفير السيولة وتحولها إلى مرحلة الإعسار.

وأوضح الفائدة الثالثة تتمثل في أن خطة الدعم ستساعد أيضاً في الحيلولة دون التراجع في جودة الأصول الملموسة لدى بنوك الإمارات. كما ذكر التقرير أن الفائدة الرابعة هي تعزيز مرونة البنك أيضاً في تزويد المقترضين بالحلول المصرفية السريعة.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تنشر قائمة تفاعلية لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في الصيدليات المرجعية

“الغذاء والدواء” تنشر قائمة تفاعلية لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في الصيدليات المرجعية
للعوائل .. احذروا السائق الخاص يتعرض بشكل أكبر لفيروس “كورونا”

للعوائل .. احذروا السائق الخاص يتعرض بشكل أكبر لفيروس “كورونا”
“الغذاء والدواء” : تحذر من معقم جل كحولي لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول

“الغذاء والدواء” : تحذر من معقم جل كحولي لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*