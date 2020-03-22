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أمانة الاحساء.. خطوات احترازية وقائية في “المسالخ” ضد كورونا

أمانة الاحساء.. خطوات احترازية وقائية في “المسالخ” ضد كورونا

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أمانة الاحساء.. خطوات احترازية وقائية في “المسالخ” ضد كورونا

أمانة الاحساء.. خطوات احترازية وقائية في “المسالخ” ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=845399
المناطق - الأحساء

امتداداً لخطط امانة الاحساء في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) في مرافقها العامة، عززت الامانة جهودها لرفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين في مسالخها الثلاثة “المسلخ الرئيسي، مسلخ مدينة العمران، مسلخ مدينة العيون” بمتابعة واشراف اللجان التنفيذية.

 

 واشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للصحة البيئة، قامت بالتوجيه والتأكيد على العاملين والقائمين بتشغيل المسالخ وفق خطوات تتضمن ( الالتزام بارتداء اغطية الجهاز التنفسي” الكمامات “والقفازات وغطاء الرأس، ضرورة غسل وتنظيف الايدي بالمعقمات ومواد التطهير كل نصف ساعة لمدة 30 ثانية وفق الطريقة الصحيحة لغسل اليدين ، تأمين المعقمات في ارجاء المسالخ بما يشمل القسم الخاص بالمواطنين والمتعهدين ومواقع الذبح، التأكيد على تعقيم ادوات الذبح بصفة مستمرة ، تنبيه الجزارين بأن تكون هناك مسافة كافية بينهم ، تنظيف وتعقيم عربات النقل بصفة دورية، الالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين ) ، لافتاً الى أن عدم التقيد بهذه الاجراءات سيتم ايقاف العامل عن مزاولة مهامه وتطبيق النظام بحقه .

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