الحملات الأمنية بأملج تضاعف جهدها للوقاية من كورونا

أملج - فايز السميري

في إطار إجراءاتها الوقائية للحد من التجمعات قامت شرطة محافظة املج بالعديد من الجهود خلال هذه الفترة التي يشهد العالم أجمع وباء كورونا وللحد من التجمعات في جميع أنحاء المحافظة قامت بتفرقة التجمعات ومن لم يستجب تقوم شرطة المحافظة بأتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم . وتم وضع فرق ميدانية لملاحظة الوضع والتعامل مع أي مخالفات .

كما تم عمل مسح أمني شامل في عدد من الأحياء تركزت على مواقع تجمعات العمالة الأجنبية وغيرها . وتهدف هذه الإجراءات لمنع وجود اي تجمعات كبيرة ، في ظل الظروف والإجراءات المتبعة للوقاية من خطر انتشار الفيروسات والأمراض، لا سيما فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على مجتمعنا من أي خطر.