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“هدف”: منصة “دروب” تقدم جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية في مكافحة العدوى والتطوع الصحي وتقنية العمل عن بعد

“هدف”: منصة “دروب” تقدم جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية في مكافحة العدوى والتطوع الصحي وتقنية العمل عن بعد

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“هدف”: منصة “دروب” تقدم جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية في مكافحة العدوى والتطوع الصحي وتقنية العمل عن بعد

“هدف”: منصة “دروب” تقدم جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية في مكافحة العدوى والتطوع الصحي وتقنية العمل عن بعد
http://almnatiq.net/?p=845422
المناطق - الرياض

أعلنت المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن تقديم جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية، خلال الأسبوع الجاري، في المهارات الإدارية والتقنية للعمل عن بعد ومكافحة العدوى والتطوع الصحي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa ، كما سيتم جدولة جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية للأسابيع القادمة.

ودعا الصندوق أفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، والتي تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى “هدف” تجاه المجتمع.

وتقدم المنصة بدءاً من غدًا الإثنين، عند الساعة 11 صباحًا، جلسة تدريبية مباشرة في كل يوم، حيث يقدم مدير عام تطوير برامج التدريب في “هدف ” الأستاذ محمد الشويعر غدًا الإثنين جلسة تدريبية مباشرة بعنوان “المهارات الإدارية للعمل عن بعد”، ويقدم يوم الثلاثاء نائب الرئيس التنفيذي لشركة رموز المهندس عمر العمر جلسة تدريبية مباشرة بعنوان “المهارات التقنية للعمل عن بعد” كما يقدم في اليوم ذاته استشاري طب الأسرة أستاذ التعليم الطبي رئيس مجلس إدارة جمعية التطوع الصحية (أثر) الأستاذ الدكتور خالد آل عبدالرحمن جلسة تدريبية مباشرة بعنوان “مهارات التطوع الصحي“.

وفي مساء يوم الأربعاء يقدم استشاري الأسرة وعضو مجلس إدارة جمعية التطوع الصحية (أثر) جلسة تدريبية مباشرة بعنوان “إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا“.

وسيتم الإعلان عن الجلسات التدريبية للأسبوع القادم في حينه عبر حساب تويتر لمنصة دروب @DoroobSA، كما أن المنصة تقدم 164 برنامج وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

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