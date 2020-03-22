بلدية الشبحة حملات ميدانية مكثفه لمكافحة كورونا

أملج - فايز السميري

قامت بلدية مركز الشبحة بجهود متمثله في تنفيذ خطة عمل مستمرة لمكافحة فايروس كورونا حيث تم تجهيز خطة العمل لذلك وأشرف عليها ميدانياً رئيس البلدية المهندس احمد البلوي والذي قام شخصياً يرافقه عدد من منسوبي البلدية ، بمتابعة تكثيف التعقيم والرش في حميع المواقع والميادين ومتابعة المحلات التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة والصوالين النسائية يأتي ذلك تماشياً مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.

حيث واصلت بلدية مركز الشبحة بجميع طواقمها خلال فترة النهار والليل جهودها الاحترازية في العمل على رش وتطهير وتعقيم الممرات ومداخل المحلات الخارجية وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما قامت البلدية بخطوة جليله وذلك بتعقيم ورش مداخل الإدارات الحكومية التي تواصل عملها خلال هذه الفترة مثل مركز الإمارة بالشبحة ومخفر شرطة الشبحة ومركز الدفاع المدني ومركز الرعاية الصحية الأولية بالشبحة

وعملت فرق البلدية بمركز الشبحة على تطهير محلات بيع وتوزيع الغاز وتعقيم الأنابيب،

مع إلزام أصحاب تلك المحلات بغسل جميع الأنابيب وتعقيمها بشكل مستمر وتوفير كافة الاشتراطات الصحية لمقدميها من العاملين في تلك المحلات ، حرصاً على سلامتهم من أي إصابة لا قدر الله.

وطالب رئيس بلدية الشبحة المهندس احمد البلوي ، المواطنين بالتعاون مع البلدية وخاصة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ،مؤكداً على تقبل البلدية لأي ملاحظة أو اتصال من قبل المواطنين على وسائل التواصل التي حددتها البلدية للمواطنين لتقديم البلاغات وكل سبل المساعدة على مدار الساعة.