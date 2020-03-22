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الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”

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الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”
http://almnatiq.net/?p=845429
المناطق - واس

وجهت الهيئة العامة للصناعات العسكرية جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة الصادرة من الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) للحفاظ على سلامة موظفيها كافة.
وأكدت أن ذلك يأتي اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة لمنع انتشار الفايروس، وانطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية, حيث صدرت التوجيهات العليا بالحد من حضور جميع الموظفين لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً ابتداء من 21 رجب 1441 هـ (الموافق 16 مارس 2020 م)، والتزاماً من الهيئة بهذا القرار.
وقد أبلغت جميع الشركات العاملة بالقطاع باستمرارية العمل في الهيئة عن بعد دون تعطيل للعمل خلال هذه الفترة، وضمان استمرارية خدماتها بفاعلية وجودة، كما أكدت على إمكانية التواصل مع الهيئة متى ما تطلب الأمر لذلك، كما مكنت الهيئة جميع الراغبين الاطلاع على جميع المعلومات المحدثة التي تخص طلبات التراخيص عبر منصة تراخيص الصناعات العسكرية (https://licensing.gami.gov.sa).
كما أكدت الهيئة على جاهزيتها للإجابة عن أي استفسارات عامة حول القطاع، وذلك عن طريق زيارة موقعها الإلكتروني www.gami.gov.sa أو بالاطلاع على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” @GAMI_KSA، أو بمراسلة الهيئة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
ونشرت الهيئة تعميماً سابقا لكافة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية يتضمن ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تساهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) وحفاظاً على سلامة كافة العاملين من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك إقرار آليات يتم من خلالها تفعيل وسائل العمل عن بعد مع الالتزام بالسياسات والاجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة.
وأكدت الهيئة أهمية تشكيل فريق لإدارة الأزمات في كل منشأه بحيث يتولى متابعة المستجدات من الجهات المختصة بشكل مستمر، والتواصل مع الموظفين لتزويدهم بآخر المستجدات حول الاجراءات المتخذة من قبل الجهة ذاتها، مؤكدةً لهم على ضرورة إيقاف وتأجيل المشاركة في المعارض والمؤتمرات، وحث الموظفين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.
كما أوضحت الهيئة بأنها ستبذل قصارى جهدها في هذه الظروف الاستثنائية لتجاوز هذه المرحلة بإذن الله، وتخطي الصعوبات التي قد تواجه القطاع نتيجة هذه الإجراءات الاحترازية الضرورية التي اتخذت لصالحنا جميعاً ولصالح مجتمعنا ووطننا العزيز.

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