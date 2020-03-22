احدث الأخبار

هل سينتهي “وباء كورونا” في الصيف؟
أبرز المواد
 الصين تعرب عن “استيائها” من وصف ترمب لكورونا بـ “الفيروس الصيني”
أبرز المواد
 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى
أبرز المواد
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”
أبرز المواد
 بلدية الشبحة حملات ميدانية مكثفه لمكافحة كورونا
منطقة تبوك
 “هدف”: منصة “دروب” تقدم جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية في مكافحة العدوى والتطوع الصحي وتقنية العمل عن بعد
أبرز المواد
 الحملات الأمنية بأملج تضاعف جهدها للوقاية من كورونا
منطقة تبوك
 رئيس أرامكو: نعمل على خطط وقائية لضمان صحة موظفي الشركة
المنطقة الشرقية
 وزير التعليم : استطعنا في ساعات أن نخدم ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم عن بُعد دون أن يتوقف تعليمهم يوماً واحداً
أبرز المواد
 أمانة الاحساء.. خطوات احترازية وقائية في “المسالخ” ضد كورونا
المنطقة الشرقية
 بلدية اشواق تكثف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم
منطقة تبوك
 محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا
أبرز المواد
هل سينتهي “وباء كورونا” في الصيف؟

هل سينتهي “وباء كورونا” في الصيف؟

أبرز المواد
الصين تعرب عن “استيائها” من وصف ترمب لكورونا بـ “الفيروس الصيني”

الصين تعرب عن “استيائها” من وصف ترمب لكورونا بـ “الفيروس الصيني”

أبرز المواد
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى

أبرز المواد
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”

أبرز المواد

هل سينتهي “وباء كورونا” في الصيف؟

هل سينتهي “وباء كورونا” في الصيف؟
http://almnatiq.net/?p=845439
المناطق - وكالات

يعتقد كثيرون حول العالم أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف المقبل، يمكن أن يساعد في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، أو ربما يقضي على موجة الوباء بشكل نهائي.

ورغم ظهور تقديرات متباينة بهذا الشأن، فإنه لا توجد إجابة قاطعة حتى الآن على سؤال ما إذا كانت حرارة الصيف ستقضي على الوباء، حسبما يقول باحثون.

ويسعى علماء في جامعة يوتا الأميركية إلى اختبار عينات من فيروس كورونا تحت درجات حرارة متباينة، وفق موقع “سيانس لايف” العلمي.

وقد تساعد هذه الاختبارات مسؤولي الصحة العامة في التعرف على كيفية تفاعل الفيروس مع التغيرات في درجة الحرارة.

ويقول عالم الفيزياء في الجامعة سافيز سافاريان، إن فيروس كورونا ينتشر بصورة تشبه انتشار الإنفلونزا، لجهة القطرات المخاطية المعدية المعلقة في الهواء.

ولفت العالم إلى أن تطور تفاعل قطرات الفيروس أو رذاذه في درجات حرارة معينة تؤثر على قوة العدوى، موضحا أن الفيروسات تفقد الفعالية لأن جسيماتها تفقد وحدتها البنيوية.

وإلى جانب سافاريان، يعمل باحث آخر في هذه الجزئية، وهو الفيزيائي مايكل فيرسينين.

وبحسب هؤلاء، فإن الفيروسات غير قادرة على أداء أية مهمة بمفردها، ولا تكتسب صفة الحياة إلا داخل خلايا الكائنات الأخرى، التي تستخدمها لاستنساخ نفسها.

وتلقى سافاريان منحة بقيمة 200 ألف دولار أميركي من مؤسسة العلوم الوطنية للتعرف على كيفية تجاوب السطح الخارجي للفيروسات مع التغيرات في الحرارة والرطوبة.

ويقوم البحث على بناء نسخ وهمية لهذه الفيروسات، مع وضع غلافات خارجية عليها، لكن هذه النسخ تخلو من جينومات فيروسية، مما يجعل التجارب آمنة وغير معدية.

وأكد فيرسينين أن النسخ التي يتم اختبارها نسخة طبق الأصل من فيروس كورونا، مشددا على أن البحث يسعى لمعرفة ما الذي يجعل هذه الفيروسات تنهار وتموت.

ولتنفيذ التجربة التي تستهدف الفيروسات متناهية الصغر، يستخدم العلماء أشعة ضوئية مركزة، ويمكن لهذه الطاقة تحريك جزيئات الفيروسات.

وقال الباحثون إنهم يأملون في معرفة مدى قدرة انتقال الفيروس في ظروف مختلفة، من الهواء الطلق في حرارة الصيف إلى الداخل في المكاتب المكيفة.

ويمكن أن يؤثر ذلك على المدة التي يجب أن تكون بها سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

روابط ذات صلة

الصين تعرب عن “استيائها” من وصف ترمب لكورونا بـ “الفيروس الصيني”

الصين تعرب عن “استيائها” من وصف ترمب لكورونا بـ “الفيروس الصيني”
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*