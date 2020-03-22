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تجارة الرياض تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 12.702 بلاغ خلال ثلاثة أيام

تجارة الرياض تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 12.702 بلاغ خلال ثلاثة أيام

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تجارة الرياض تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 12.702 بلاغ خلال ثلاثة أيام

تجارة الرياض تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 12.702 بلاغ خلال ثلاثة أيام
http://almnatiq.net/?p=845445
المناطق - واس

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 8 الآف زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما تلقت الوزارة 12،702 بلاغ وشكوى بمنطقة الرياض شملت المغالاة في أسعار المنتجات ونقص في المنتجات ومخالفات تجارية أخرى، تمت معالجتها فور ورودها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس 2020.
واستهدفت جولات “التجارة” تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.
وأظهرت نتائج جولات الفرق الرقابية للوزارة توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.
ودعت وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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