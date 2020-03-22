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طيران الإمارات تعلق رحلات نقل الركاب بشكل مؤقت

طيران الإمارات تعلق رحلات نقل الركاب بشكل مؤقت

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طيران الإمارات تعلق رحلات نقل الركاب بشكل مؤقت

طيران الإمارات تعلق رحلات نقل الركاب بشكل مؤقت
http://almnatiq.net/?p=845448
المناطق - وكالات

قررت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، تعليق جميع رحلات نقل الركاب بشكل مؤقت بحلول 25 مارس، مشيرة إلى أنها تواصل منذ بدء انتشار فيروس كورونا المتسجد “كوفيد-19” تعديل عملياتهما بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية والطلب على السفر.

وقال بيان رسمي للشركة: “تعمل طيران الإمارات على مواصلة تشغيل رحلات الركاب لأطول فترة ممكنة، من أجل تسهيل عودة المسافرين إلى أوطانهم، وذلك وسط إعلانات متزايدة عن حظر وتقييد الرحلات وإغلاق الحدود عبر العالم”.

وأضاف البيان: “لكن الناقلة تواصل عمليات الشحن الجوي العالمية التي تكتسب أهمية بالغة في هذه الظروف، وتشغل أسطولها من طائرات الشحن بوينغ 777 لنقل السلع والمنتجات الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية إلى مختلف دول العالم”.

وتابع: “ومع قيام العديد من شركات الطيران التي تخدمها دناتا بتخفيض رحلاتها أو وقف خدماتها تماما، فقد قلصت دناتا عملياتها بصورة كبيرة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للعديد من مكاتبها ضمن شبكة عملياتها العالمية”.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: “دخل العالم فعليا في حجر صحي حقيقي وشامل بسبب تفشي كوفيد-19، وهذا وضع غير مسبوق من حيث اتساعه وشموله العالم بأسره من الناحية الجغرافية، وكذلك من الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.

واستطرد قائلا: “لقد كانت عمليات مجموعة الإمارات تسير على ما يرام من حيث تحقيق الأهداف المالية المحددة حتى يناير 2020، لكن كوفيد-19 أوقف كل ذلك فجأة وبصورة مؤلمة على مدى الأسابيع الستة الماضية”.

وأضاف: “بصفتنا ناقلة جوية دولية، فإننا نجد أنفسنا في موقف لا يمكّننا من تشغيل خدمات ركاب بصورة فعالة إلى أن تعيد دول العالم فتح حدودها وتعود الثقة بالسفر جوا. وعلى الرغم من أننا سنواصل عمليات الشحن، التي لا يزال الطلب عليها كبيرا، فإن طيران الإمارات سوف تعلق مؤقتا جميع رحلات الركاب اعتبارا من يوم الأربعاء 25 مارس الجاري”.

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، إلى أنه تتم “مراقبة الأوضاع لحظة بلحظة”، وأضاف: “سنستأنف تشغيل رحلاتنا المنتظمة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك”.

وتابع: “تتمتع مجموعة الإمارات بميزانية عمومية قوية وسيولة نقدية كبيرة، وهي قادرة على اتخاذ إجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب، والتأقلم لفترة طويلة مع جداول الرحلات المخفضة، حتى نكون على أتم الاستعداد لاستئناف العمل بصورة طبيعية وكاملة”.

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