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البحرين.. تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

البحرين.. تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=845455
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، وفاة مواطنة بحرينية كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، تبلغ من العمر 51 عامًا ، ولديها أمراض وظروف صحية كامنة ، وذكرت الوزارة – فى بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء البحرينية – أن المواطنة المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية فى إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبى متخصص بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة.

وأوضحت أن الأوضاع الصحية للحالات المصابة مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات، تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت عن أو حالة وفاة بفيروس كورونا يوم 16 مارس الجارى لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاما .

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