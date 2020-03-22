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مرور أملج يفرق تواجد العمالة داخل المحافظة وخارجها

مرور أملج يفرق تواجد العمالة داخل المحافظة وخارجها
http://almnatiq.net/?p=845461
المناطق- أملج - فايز السميري:

كثف مرور محافظة أملج تواجده في داخل المحافظة وخارجها ، وعمل خطة شاملة أسفرت عن تفريق عدد كبير من العمالة الوافدة ، وذلك احترازيا من تفشي فايروس كورونا ، وكذلك العمل بجانب جميع الادارات الحكومية ومساندة رجال الصحة وتفعيل جميع قراراتهم والتي منها عدم التجمع في الأماكن العامة او الخاصة، وكانت أبرز الأحياء التي كثفت بها المرور تواجدها حي البطحاء وشارع الملك عبدالعزيز وحي العليا وبعض الشوارع الرئيسيه والفرعية .

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