من أيام إلى دقائق.. تقنية “ثورية” تساهم في تطويق كورونا

المناطق - وكالات

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأميركية فحصا جديدا لفيروس كورونا المستجد، يكشف وجود المرض من عدمه خلال فترة تتراوح بين 45 دقيقة وبضعة ساعات على أقصى تقدير، مما يسهم في تطويق الوباء.

ويدعى نظام الفحص الجديد Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2، وستكون أجهزته متاحة للاستخدام بحلول نهاية شهر مارس الجاري، وفقا لما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية.

وقالت هيئة الغذاء والدواء في بيان صحفي: “الفحص الذي نجيزه اليوم سيكون قادرا على تزويد الأميركيين بنتائج في غضون ساعات، بدلا من أيام”.

وأوضح وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، أن أدوات الفحص الجديد ستسهل الأمور على من هم بحاجة لإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الشركة المطورة “سيفيد”، ومقرها في كاليفورنيا، أنها ستبدأ في شحن الأجهزة بدءا من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة من قبل المؤسسات الصحية في ضوء الأزمة الحالية.

وبحسب “فوكس نيوز”، فإن آلية الفحص الجديدة تتم من خلال جمع العينة البيولوجية للمريض بمسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار، وبعدها توضع في جهاز يدعى GeneXpert، يحدد ما إذا كان المرء قد أصيب بفيروس كوررونا أم لا.

وأوضح رئيس الشركة وارن كوكموند، أن “أنظمتنا الآلية لا تتطلب من المستخدمين الحصول على تدريب متخصص لإجراء الفحص، فهم قادرون على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع”.

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المصابين بهذا الفيروس لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد فترة، وهو ما يصعب مهمة الجهات الصحية في رصد انتشار كورونا.