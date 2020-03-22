النمسا تنجح في تجارب أولية لدواءين يُقللان من عدوى وأعراض “كورونا” بنسبة 90%

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أعلن مستشفى سالزبورغ العام في النمسا، اليوم الأحد، تحقيق نجاحات أولية في علاج فيروس كورونا المستجد «كوفید 19»

وقال كبير الأطباء الاختصاصيين بالمستشفى ریتشارد غربل، إن هناك دواءين جديدين يتم تجربتهما حاليًا، يقوما بإبطاء عملية انتشار الفيروس في الجسم والتقليل من حدة المرض بنسبة قد تصل إلى 90%

وأشار، في مقابلة مع محطة التلفزيون الإخبارية الخاصة «OE24»، إلى أنه سيتم نشر البيانات الخاصة بهذا العلاج قريبًا، موضحًا أنه بعد استخدام الدواءين بالفعل في الصين يتم استخدامهما الآن أيضًا في برنامج اختبار في مستشفى سالزبورغ، حيث يُنتظر استخدامها في الحالات شديدة الخطورة خلال الأيام المقبلة

وفي وقت سابق، خصصت حكومة النمسا 22 مليون يورو إضافية؛ لدعم البحوث الخاصة بمكافحة فيروس كورونا؛ لتوفير التجارب السريرية لاختبار الأدوية والمواد الفعالة ضد الفيروس والمشاريع البحثية للحفاظ على المستشفيات معقمة

كما أعلنت النمسا تسجيل تاسع وفاة بالفيروس، وارتفاع حصيلة الإصابات لـ 3026 شخصًا