ألمانيا.. ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأحد، بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دخلت في حجر صحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في بيان، إن المستشارة “ستختبر في الأيام المقبلة” لمعرفة ما إذا كانت مصابة، مضيفا أنها “ستواصل أنشطتها الرسمية في الحجر الصحي في المنزل” في برلين.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنه يتوجب احترام مسافة 1.5 متر على الأقل في الأماكن العامة، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.