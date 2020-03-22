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إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476

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شرطة الرياض تقبض على المواطن المسيء لجهود الممارسين الصحيين ورجال الأمن

شرطة الرياض تقبض على المواطن المسيء لجهود الممارسين الصحيين ورجال الأمن
http://almnatiq.net/?p=845478
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن إساءةً وانتقاصاً للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ، ورجال الأمن، بأسلوبٍ ساخر ومتهكم ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض على الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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