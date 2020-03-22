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ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من اثنين لمدة أسبوعين

ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من اثنين لمدة أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=845482
المناطق - وكالات

حظرت الحكومة الألمانية التجمعات في الأماكن العامة والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم في مؤتمر صحفي إنه “يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة” موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

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