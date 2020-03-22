الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 وفاة بكورونا في 24 ساعة

المناطق - وكالات

أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا الجديد في غضون 24 ساعة.

وأمرت عدة ولايات أمريكية بتنفيذ إغلاق شبه تام داخل أراضيها، بينما من المقرر في وقت قريب وضع واحد من كل خمسة أمريكيين تحت نظام “الزم بيتك”.

وانضمت كونيتيكت ونيو جيرسي، الجمعة الماضية، إلى إيلينوي وكاليفورنيا في الطلب من السكان البقاء في المنزل من أجل محاربة فيروس كورونا.

وطلبت ولاية نيويورك من المؤسسات التجارية غير الأساسية الإغلاق.

وأودى الفيروس بحياة نحو 230 شخصًا في الولايات المتحدة، بينما أصاب أكثر من 18500 شخص.

وحول العالم، تبيّن أن نتيجة فحص أمراض الجهاز التنفسي لأكثر من 275 ألف مريض جاءت إيجابية، وقد توفي أكثر من 11 ألف شخص.