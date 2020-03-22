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إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476

إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476
http://almnatiq.net/?p=845488
المناطق - وكالات

أعلنت إيطاليا اليوم الأحد، عن وفاة 651 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصابا، شفي منهم 7024.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي: “إن ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة، الذين يواصلون عملهم.. لكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها”.

كما قرر كونتي تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.

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