أمانة الجوف تعقم صرافات البنوك الآلية للحد من انتشار فايروس كورونا

المناطق - الجوف

بتوجيه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان نفذت فرق الاصحاح البيئي وحماية البيئة تنظيف وتعقيم أجهزة صرافات البنوك الآلية بمدينة سكاكا وذلك ضمن عمل اللجنة المركزية لعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا والتي تقوم بها أمانة منطقة الجوف ممثلاً بالادارة العامة لصحة البيئة وذلك وفق التوجيهات والتكامل بين جميع الاجهزة الحكومية للحد من انتشار فايروس كورونا .

يذكر أن أمانة منطقة الجوف و بلدياتها التابعة عمدت إلى العديد من الإجراءات لتعزيز الإصحاح البيئي والصحة العامة ومراقبة المطاعم و محلات الخضار وأهمية العناية بالصحة وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة ويمكن التبليغ والتواصل عبر الرقم 940 و بلاغ المخالفات التجارية على الرقم 1900 وبلاغ التجمعات على الرقم 999 ورقم التواصل بوزارة الصحة 937 .