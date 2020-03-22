احدث الأخبار

أمير الجوف يشكل لجنة مركزية لمتابعة تداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمستجدات فايروس كورونا
منطقة الجوف
 10 أطعمة تعزز جهازك المناعي لمحاربة فيروس كورونا
أبرز المواد
 البحرين تعلن موعد إغلاق المحال التجارية وتدعو للبقاء بالمنزل
أبرز المواد
 شرطة الطائف تطيح بـ “الباصق على الكمامة والعملة المعدنية”
منطقة مكة المكرمة
 شارك فى مكافحة الفيروس.. الجيش المصري يعلن وفاة لواء بكورونا
أبرز المواد
 مدير عام فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان: يشيد بكلمة الملك سلمان وحرصه على المواطن والمقيم
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي صيرم
منطقة جازان
 أمانة الجوف تعقم صرافات البنوك الآلية للحد من انتشار فايروس كورونا
منطقة الجوف
 بعد التأكد 100 %.. “الخنيزي”: “نسيم حبتور” متعلم ويسكن مع عائلة ثرية ولديه هوية وطنية
أبرز المواد
 الفقراء
أبرز المواد
 إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 وفاة بكورونا في 24 ساعة
أبرز المواد
أمير الجوف يشكل لجنة مركزية لمتابعة تداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمستجدات فايروس كورونا

أمير الجوف يشكل لجنة مركزية لمتابعة تداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمستجدات فايروس كورونا

منطقة الجوف
10 أطعمة تعزز جهازك المناعي لمحاربة فيروس كورونا

10 أطعمة تعزز جهازك المناعي لمحاربة فيروس كورونا

أبرز المواد
البحرين تعلن موعد إغلاق المحال التجارية وتدعو للبقاء بالمنزل

البحرين تعلن موعد إغلاق المحال التجارية وتدعو للبقاء بالمنزل

أبرز المواد
شرطة الطائف تطيح بـ “الباصق على الكمامة والعملة المعدنية”

شرطة الطائف تطيح بـ “الباصق على الكمامة والعملة المعدنية”

منطقة مكة المكرمة

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي صيرم

http://almnatiq.net/?p=845507
المناطق - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الجندي محمد بن هادي بن محمد صيرم ، احد منسوبي القوات البرية ، الذين استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه أعرب والد وذوي الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهداء الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

روابط ذات صلة

مدير عام فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان: يشيد بكلمة الملك سلمان وحرصه على المواطن والمقيم

مدير عام فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان: يشيد بكلمة الملك سلمان وحرصه على المواطن والمقيم
شاهد .. إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “

شاهد .. إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “
أمير جازان ونائبه يشاركان في الحملة  الوطنية “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل”

أمير جازان ونائبه يشاركان في الحملة  الوطنية “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*