مدير عام فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان: يشيد بكلمة الملك سلمان وحرصه على المواطن والمقيم

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المناطق - فضة عطيف

أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وبين المالكي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت رسالة حانية أوضحت معان التلاحم بين القيادة والشعب ورحمته وحبه ودعمه للمواطنين والمقيمين كما تضمنت شكره للعاملين وحثه على التكاتف وبيان صعوبة هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع، والمملكة العربية السعودية جزءًُ من هذا العالم الذي تضرر من هذا الوباء، وقد لامست كلماته الصادقة قلوب شعبه بتوكله على الله تعالى وإيمانه به. مضيفاً بأن حرص القائد على أبناء وبنات الوطن لهو دليل واضح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على حرصه على سلامة شعبه ومن يقيم على أرض المملكة العربية السعودية، وتأكيده على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحفظ الجميع بإذن الله من هذا الوباء .
ودعا المالكي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذا البلاد أمنها وقيادتها وشعبها والأمة الإسلامية من كل شر وأن يجنبها هذا الوباء

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