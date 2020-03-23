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شارك فى مكافحة الفيروس.. الجيش المصري يعلن وفاة لواء بكورونا

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المناطق - وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن خالد شلتوت توفي خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار وباء كورونا في مصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا، الأحد، إلى مزيد من الالتزام والانضباط للسيطرة على انتشار كورونا، لافتا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع الفيروس المستجد.

وقال السيسي، في كلمة حول مستجدات كورونا، إن الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية، من بينها تخصيص 100 مليار جنيه لدعم خطة مواجهة الفيروس.

وأضاف أن “الفيروس ينتشر بشكل كبير.. ونحتاج من المجتمع أن يساعدنا بشكل أكبر بمزيد من الالتزام والانضباط”، مشيرا إلى أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة الفيروس بشكل جيد.

وأوضح الرئيس المصري أن الحكومة تعاملت مع انتشار فيروس كورونا بالعلم، مشددا على أن الدولة المصرية تتضافر لمواجهة خطر جسيم.

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