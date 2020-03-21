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شرطة الطائف تطيح بـ “الباصق على الكمامة والعملة المعدنية”

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http://almnatiq.net/?p=845517
المناطق - الطائف

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في التوصل لصاحب مقطع الفيديو، الذي يستهزئ بالإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، وظهر فيه وهو يبصق على الكمامة الطبية، وكذلك على العملات المعدنية.

واتضح أنه وافد فلسطيني “أبكم”، ويعمل في محل لبيع الدجاج المبرد.

وكان مقطع فيديو مصور، يُظهر شخصًا، يرتدي كمامة طبية سوداء، وهو داخل مركبة، ثم ينزع الكمامة ساخرًا منها، ويبصق عليها، قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتفِ ذلك الشخص من خلال الفيديو المصور والمنتشر بنزع الكمامة والبصق عليها مستهترًا بالإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المختصة حيال منع انتشار فيروس كورونا، بل زاد على ذلك بإخراجه كيسًا بتهكم، به عملة حديدية، وقام بالبصق عليه متعمدًا في تصرف غريب ومستهجن، وأغضب الكثير من متابعي ذلك المقطع، الذين طالبوا بمعاقبته، واتخاذ الإجراءات بحقه. ‫

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