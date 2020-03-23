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البحرين تعلن موعد إغلاق المحال التجارية وتدعو للبقاء بالمنزل

البحرين تعلن موعد إغلاق المحال التجارية وتدعو للبقاء بالمنزل
http://almnatiq.net/?p=845522
المناطق - الرياض

شددت السلطات البحرينية على أهمية الالتزام بالمنزل وتجنب الاختلاط، تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد، معلنة موعد إغلاق المحال التجارية في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي للفريق الوطني في البحرين حول مستجدات فيروس كورونا، تم الإعلان عن تسجيل عشرات الآلاف من المتطوعين، وتوفير خدمات مجانية للمواطنين والمقيمين.

وقالت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، إن على المواطنين والمقيمين الالتزام بالبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط، تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وأكدت الصالح أن كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين ستكون بالمجان، كما أعلنت عن تسجيل 30 ألف متطوع من أبناء المملكة للعمل في مواجهة الوباء.

من جانبه، قال وزير الصناعة البحريني، زايد الزياني، إن بلاده ستغلق كافة المحلات التجارية اعتبارا من 26 مارس.

وأكد الزياني أن المواد الصحية والدوائية متوفرة في البلاد، وكذلك المواد الغذائية، وطالب بعدم شراء المواد الغذائية فوق الحاجة.

وأشار الزياني إلى أن حكومة البحرين تقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص للحفاظ على ديمومة السلع والأدوية في البلاد.

وكانت وزارة الصحة في البحرين، قد أعلنت الاثنين، أول حالة وفاة بسبب كورونا، وهي مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما.

وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا، فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها “تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.

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