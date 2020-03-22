احدث الأخبار

أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..
منطقة جازان
 أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا
منطقة الجوف
 رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة
منطقة الرياض
 الصلاة في البيوت.. أحكام وتوجيهات
يكتبون
 الصحة المصرية: لم نصل إلى “السيناريو الثالث” في وباء كورونا
أبرز المواد
 “كورونا” يقتحم السجون الأمريكية.. وتأكيد أول إصابة
أبرز المواد
 بريطانيا.. منتج دواء كورونا “المزيف” في قبضة الشرطة
أبرز المواد
 باولو ديبالا يعلن إصابته بكورونا
أبرز المواد
 شاهد.. الأمن الأردني يضبط فتاة خرقت “حظر” كورونا بالرقص
أبرز المواد
 خادم الحرمين يصدر أمرا بمنع التجول للحد من انتشار كورونا ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً
أبرز المواد
 إيطاليا.. وفيات كورونا تتجاوز 5 آلاف وإجراء اقتصادي مؤلم
أبرز المواد
 بريطانيا.. “طلب خاص” من الحكومة لمليون ونصف شخص
أبرز المواد
أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

منطقة جازان
أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

منطقة الجوف
رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة

رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة

منطقة الرياض
الصلاة في البيوت.. أحكام وتوجيهات

الصلاة في البيوت.. أحكام وتوجيهات

يكتبون

رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة

رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=845535
وادي الدواسر - فالح الدوسري

في تفاعل جديد ينم عن الشعور بالمسؤولية وقت الأزمات؛ أعلن رجل الأعمال سلمان بن حمود الهدلاء عن تبرعه بعمارتين فندقيتين؛ تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها في الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.‬

‫وفي التفاصيل، أوضح “الهدلاء” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل، أنه في إطار تكامل كافة الجهات مع حملة مكافحة فيروس كورونا نضع تحت تصرف وزارة الصحة مبنى متكامل في محافظة وادي الدواسر، مجهز تجهيز فندقي يحتوي على 24 وحده سكنيه و75 غرفة، كذلك مبنى في الرياض يوجد فيه 11 شقة”.‬

‫وأشار “الهدلاء” إلى أن ما قام به هذا هو أقل واجب يقدمه للوطن الذي قدم لنا الكثير والكثير في ظل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله، داعياً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر”.‬

‫من جانبه، تفاعل مستشفى وادي الدواسر وغرد قائلاً: “رجل الأعمال سلمان الهدلاء لا يتأخر عن دعم كل ما فيه أثر إيجابي في خدمة الوطن، فدعمه للقطاع الصحي في وادي الدواسر وللصحة بشكل عام جهد ملهم ومستدام؛ ونحن اليوم نعتز بمبادرته، فشكرا له، ونفخر بشراكتنا مع جميع المبادرين في هذا السباق لدعم جهود القيادة الرشيدة في مواجهة كورونا”.

روابط ذات صلة

شرطة الرياض تقبض على المواطن المسيء لجهود الممارسين الصحيين ورجال الأمن

شرطة الرياض تقبض على المواطن المسيء لجهود الممارسين الصحيين ورجال الأمن
تجارة الرياض تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 12.702 بلاغ خلال ثلاثة أيام

تجارة الرياض تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 12.702 بلاغ خلال ثلاثة أيام
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر تعميماً لكافة العاملين في القطاع احترازاً ووقاية من “كورونا الجديد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*