أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

الجوف : محمد الحسن

بدعوة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان لاصحاب محلات التموينات الغذائية والسوبر ماركت بوضع مسافة وفواصل بين الزبائن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا .

وقد تفاعل كثير من المحلات الكبيرة و الصغيرة أصحاب التموينات الغذائية في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز منطقة الجوف وذلك ضمن عمل اللجنة المركزية لعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا وفق التوجيهات والتكامل بين جميع الاجهزة الحكومية .

يذكر أن أمانة الجوف تتابع بكثب وعن قرب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ويمكن التبليغ والتواصل عبر الرقم 940 و بلاغ المخالفات التجارية على الرقم 1900 وبلاغ التجمعات على الرقم 999 ورقم التواصل بوزارة الصحة 937 .