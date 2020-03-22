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أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

منطقة جازان
أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

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رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة

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الصلاة في البيوت.. أحكام وتوجيهات

يكتبون

أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..
http://almnatiq.net/?p=845538
جازان - فضه عطيف:

أعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية مساء اليوم، خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيدا 19 ) بالمنطقة ، التي أعدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع أمانة سر لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة.
ووجه سمو أمير منطقة جازان خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة سموه، بأهمية التعاون ومضاعفة الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة التي تحدد أدوار ومهام جميع الجهات المعنية ورفع درجة جاهزية لمواجهة الفيروس واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ للتصدي للفيروس والحد من إنتشاره ، من خلال التنسيق المستمر والفاعل من قبل الجميع.
وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور،. واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

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