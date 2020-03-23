احدث الأخبار

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : إيضاح للاستثناءات المتعلقة بمنع التجول
أبرز المواد
 أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..
منطقة جازان
 أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا
منطقة الجوف
 رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة
منطقة الرياض
 صلاة البيت.. أحكام وتوجيهات
يكتبون
 الصحة المصرية: لم نصل إلى “السيناريو الثالث” في وباء كورونا
أبرز المواد
 “كورونا” يقتحم السجون الأمريكية.. وتأكيد أول إصابة
أبرز المواد
 بريطانيا.. منتج دواء كورونا “المزيف” في قبضة الشرطة
أبرز المواد
 باولو ديبالا يعلن إصابته بكورونا
أبرز المواد
 شاهد.. الأمن الأردني يضبط فتاة خرقت “حظر” كورونا بالرقص
أبرز المواد
 خادم الحرمين يصدر أمرا بمنع التجول للحد من انتشار كورونا ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً
أبرز المواد
 إيطاليا.. وفيات كورونا تتجاوز 5 آلاف وإجراء اقتصادي مؤلم
أبرز المواد
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : إيضاح للاستثناءات المتعلقة بمنع التجول

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : إيضاح للاستثناءات المتعلقة بمنع التجول

أبرز المواد
أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

منطقة جازان
أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

منطقة الجوف
رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة

رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة

منطقة الرياض

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : إيضاح للاستثناءات المتعلقة بمنع التجول

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : إيضاح للاستثناءات المتعلقة بمنع التجول
http://almnatiq.net/?p=845548
المناطق -واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استنادًا إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء يوم الإثنين 28 رجب 1441 هجرية الموافق 23 مارس 2020 ميلادية، تود الوزارة إيضاح الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول، وهي:
أولًا: الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول:
– قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية.
– القطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.
– قطاع الإعلام بمختلف وسائله.
– قطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ.
– أنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.
– أنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة.
– قطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء.
– قطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين.
– قطاع الاتصالات كمشغلي الانترنت وشبكات الاتصال.
– قطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).
ثانيًا: السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولًا).
ثالثًا: إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
ويمكن معرفة الأنشطة المستثناة من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة والتي يتم الاتصال فيها على رقم 911.
رابعًا: السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول.
خامساً: السماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

روابط ذات صلة

الصحة المصرية: لم نصل إلى “السيناريو الثالث” في وباء كورونا

الصحة المصرية: لم نصل إلى “السيناريو الثالث” في وباء كورونا
“كورونا” يقتحم السجون الأمريكية.. وتأكيد أول إصابة

“كورونا” يقتحم السجون الأمريكية.. وتأكيد أول إصابة
بريطانيا.. منتج دواء كورونا “المزيف” في قبضة الشرطة

بريطانيا.. منتج دواء كورونا “المزيف” في قبضة الشرطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*