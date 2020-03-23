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الأرصاد :انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

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الأرصاد :انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد :انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=845550
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق( الرياض ،الشرقية ، نجران) وسماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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