الأرصاد :انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق( الرياض ،الشرقية ، نجران) وسماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.