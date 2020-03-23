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كوريا الجنوبية تسجل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر

كوريا الجنوبية تسجل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=845563
المناطق _ وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن تسجيل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر تقريبًا، وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وسجلت 64 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة منذ 25 فبراير، ليصل المجموع إلى 8 آلاف و 961 شخصا.
وأعلن المركز اليوم وفاة سبعة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد19-، وهو المرض الذي سببه الفيروس، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى .111 وذكر المركز الكوري أن غالبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأظهرت البلاد عودة إلى الاتجاه التنازلي في عدد الحالات الجديدة الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، عندما أعلنت عن أقل زيادة يومية لها في ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عند 74 إصابة جديدة.

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