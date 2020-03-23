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الصين تسجل 39 اصابة “مستوردة” بكورونا المستجد

الصين تسجل 39 اصابة “مستوردة” بكورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=845566
المناطق _ بكين

أعلنت الصين اليوم الإثنين أنّها لم تُسجّل أيّ إصابة “محلّية” بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنّها سجّلت 39 حالة “مستوردة”.
ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها الإثنين، توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين.
وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان بؤرة كورونا.
وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج.
ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.
وبدأت الحياة تعود تدريجا إلى طبيعتها في مقاطعة هوباي ومدينة ووهان.
وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.

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