احدث الأخبار

محمد بن راشد: كورونا فيروس صحي واقتصادي وسياسي.. وحان وقت التوحد
منوعات
 الجبل الأسود تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من أمريكا
أبرز المواد
 الصين تسجل 39 اصابة “مستوردة” بكورونا المستجد
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين إلى التعامل مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين ومنصات التوصيل الإلكترونية المسجلين لديها
أبرز المواد
 استمرارية فتح محلات الخدمات المقدمة للمواطن في أوقات الحظر من التجول
أبرز المواد
 الأرصاد :انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : إيضاح للاستثناءات المتعلقة بمنع التجول
أبرز المواد
 أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..
منطقة جازان
 أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا
منطقة الجوف
 رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة
منطقة الرياض
محمد بن راشد: كورونا فيروس صحي واقتصادي وسياسي.. وحان وقت التوحد

محمد بن راشد: كورونا فيروس صحي واقتصادي وسياسي.. وحان وقت التوحد

منوعات
الجبل الأسود تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الجبل الأسود تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أبرز المواد
اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من أمريكا

اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من أمريكا

أبرز المواد
الصين تسجل 39 اصابة “مستوردة” بكورونا المستجد

الصين تسجل 39 اصابة “مستوردة” بكورونا المستجد

أبرز المواد

محمد بن راشد: كورونا فيروس صحي واقتصادي وسياسي.. وحان وقت التوحد

محمد بن راشد: كورونا فيروس صحي واقتصادي وسياسي.. وحان وقت التوحد
http://almnatiq.net/?p=845575
المناطق _ دبي

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن فيروس كورونا هو فيروس صحي واقتصادي، وسياسي أيضا، مضيفاً “نقول لكافة دول العالم. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير”.

وجاء ذلك خلال ترأسه يوم أمس الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء أقر خلاله حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم في الدولة. وأشار سموه إلى اعتماد حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: “كما اعتمدنا اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات.. وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد. ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية. رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف”.

كما اعتمد سموه أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية. وقال: “وفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات لا قدر الله. ولدينا فريق وطني يعمل على مدار الساعة. سنحمي صحة المجتمع. وسنحمي الاقتصاد. وسنحمي التعليم. وسنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة”.

وأشار سموه إلى الاستثمار في التعلم الذكي قائلاً: “استثمرنا لمدة 10 سنوات في التعلم الذكي. وفي الخدمات الالكترونية والذكية. وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارئ والكوارث. واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية. والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية”.

روابط ذات صلة

النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا

النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا
أيهما أكثر كفاءة في الوقاية من «كورونا».. الغسيل بالصابون أم المطهرات الكحولية؟

أيهما أكثر كفاءة في الوقاية من «كورونا».. الغسيل بالصابون أم المطهرات الكحولية؟
«الطب البديل» يكشف حقيقة وجود وصفات شعبية للشفاء من «كورونا»

«الطب البديل» يكشف حقيقة وجود وصفات شعبية للشفاء من «كورونا»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*