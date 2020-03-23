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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام
http://almnatiq.net/?p=845585
المناطق _ الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1.200.000 طن من الشعير موزعة على مناشئ ” الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا ” ، وتمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 14 شحنة كميتها 840,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 6 شحنات كميتها 360,000 طن وذلك للتوريد خلال الفترة ( مايو- يونيو2020م ).
وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، علماً بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت 900,000 طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام 2.1 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي : www.sago.gov.sa/Import/Barely .

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