الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

المناطق _ الكويت

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي إن الحالة الجديدة هي لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة. وكان السند أعلن، أمس الأحد، تسجيل 12 صابة بالفيروس، تتوزع على خمس حالات مخالطة، منها أربع مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان) أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية، وهي لمواطنة كويتية. وأضاف السند أن الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى البرازيل، وهي لمواطنة كويتية، أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقاً لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحافي.