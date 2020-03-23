احدث الأخبار

“سكني” يسجّل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق منذ بداية 2020
أبرز المواد
 النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء
أبرز المواد
 الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى
أبرز المواد
 الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام
أبرز المواد
 المملكة تتجه لتعظيم دخل أرامكو ولن تدافع عن مصالح دول لا تلتزم بأي اتفاق خفض
أبرز المواد
 الطيران العُماني يعلق رحلاته إلى تركيا
أبرز المواد
 محمد بن راشد: كورونا فيروس صحي واقتصادي وسياسي.. وحان وقت التوحد
أبرز المواد
 الجبل الأسود تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من أمريكا
أبرز المواد
 الصين تسجل 39 اصابة “مستوردة” بكورونا المستجد
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر
أبرز المواد
“سكني” يسجّل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق منذ بداية 2020

“سكني” يسجّل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق منذ بداية 2020

أبرز المواد
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء

أبرز المواد
الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى

الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى

أبرز المواد
الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

أبرز المواد

الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=845589
المناطق _ الكويت
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، ليرتفع  عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي إن الحالة الجديدة هي لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة. وكان السند أعلن، أمس الأحد، تسجيل 12 صابة بالفيروس،  تتوزع على خمس حالات مخالطة، منها أربع مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان) أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية، وهي لمواطنة كويتية. وأضاف السند أن الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى البرازيل، وهي لمواطنة كويتية، أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقاً لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحافي.

روابط ذات صلة

“سكني” يسجّل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق منذ بداية 2020

“سكني” يسجّل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق منذ بداية 2020
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء
الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى

الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*