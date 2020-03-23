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منع التجول من 7 مساء إلى 6 صباحا

الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى

الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى
http://almnatiq.net/?p=845592
المناطق _ يوسف المطيري

يعتقد البعض أن قرار حظر التجول الذي شمل 11 ساعة سيكون محصوراً بين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً فقط، وأن الساعات الـ13 المتبقية سيكون لهم الحرية في التجول كيف شاؤوا، إلا أن القرار سيكون ملزماً ولين يسمح بالخروج في الساعات الـ13 إلا للضرورة القصوى.
وتأكيداً على ذلك أهابت الجهات المسئولة عن تنفيذ هذا القرار بالمواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضي المملكة “الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع الالتزام بالإرشادات الصحية”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أصدر اليوم الاثنين، أمراً بفرض منع تجول “جزئي” يستمر لمدة 21 يوماً، وذلك للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد.
و تضمن الأمر الملكي للجهات المعنية، حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، على أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

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