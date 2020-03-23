احدث الأخبار

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء
أبرز المواد
 الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى
أبرز المواد
 الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام
أبرز المواد
 المملكة تتجه لتعظيم دخل أرامكو ولن تدافع عن مصالح دول لا تلتزم بأي اتفاق خفض
أبرز المواد
 الطيران العُماني يعلق رحلاته إلى تركيا
أبرز المواد
 محمد بن راشد: كورونا فيروس صحي واقتصادي وسياسي.. وحان وقت التوحد
أبرز المواد
 الجبل الأسود تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من أمريكا
أبرز المواد
 الصين تسجل 39 اصابة “مستوردة” بكورونا المستجد
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين إلى التعامل مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين ومنصات التوصيل الإلكترونية المسجلين لديها
أبرز المواد
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء

أبرز المواد
الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى

الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى

أبرز المواد
الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

أبرز المواد

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء

http://almnatiq.net/?p=845595

أكّد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه تمت مباشرة إجراءات التحقيق مع المتظاهر بشرب سائل من عبوة لأحد معقمات التنظيف معه بعد مثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد خضوعه لاستجواب مفصّل، واحاطة بالضمانات المكفولة لمصلحته، ولا تزال القضية تحت الإجراء

وتفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن تداول مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بالتظاهر بشرب سائل من عبوة لأحد معقمات التنظيف ضار بصحة الإنسان، وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتضليل المتلقي بزعم أنه مُعقِم صحي حال تناوله بالشرب والترويج لذلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وجّهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية تجاهه والقبض عليه طبقاً للمادتين (١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وبفضل من الله تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة

وأكّد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق معه بعد مثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد خضوعه لاستجواب مفصل، واحاطة بالضمانات المكفولة لمصلحته، ولا تزال القضية تحت الإجراء

وأوضح المصدر أن ما قام به المذكور من سلوك مادي محل تجريم شرعاً ونظاماً، لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية الطفل

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية العالية، والكفاءة والجدارة فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والرشد في التعامل مع المرحلة الحالية التي تتطلب الوعي التام وعدم تقويض الإجراءات التدابيرية والوقائية التي تتخذها الدولة -رعاها الله- للوقاية من فيروس كورونا وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات في ذلك، وأنه سبق للنيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق مع شخصين في وقائع مماثلة وستتم المطالبة بأشد العقوبات المقررة في ذلك تجاههما

كما أبان المصدر في هذا الصدد أن النيابة العامة لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة من كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعياً ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة

روابط ذات صلة

الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى

الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى
الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية
المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*