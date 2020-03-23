مصرع شخص وإصابة اخرين جراء حادث تصادم بطريق صبيا – جازان

جازان _ فضة عطيف

أدى حادث تصادم مروري صباح اليوم الى حالة وفاة وعددا من الإصابات بطريق صبيا – جازان .

وأوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر بجـــازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات في جازان صباح اليوم الاثنين ساعه 8:9 صباحا بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين طريق صبياء- جازان وعلى الفور تم توجيه فرقتين من فرق إسعاف الهلال الأحمر إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني بندر علواني ، مبينا بأنه وجدت في الموقع ٣ حالات منها حالة وفاة وحالة حرجة وحالة متوسطة وتم نقل الحالة الخطيرة إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر والحالة المتوسطة مع حالة متوفيه الى مستشفى صبيا.