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المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ينفي إصابة 30 معتمرًا مصريًا بكورونا

المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ينفي إصابة 30 معتمرًا مصريًا بكورونا
http://almnatiq.net/?p=845616
المناطق _ الرياض

نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد، التي أدلت بها يوم الجمعة الماضية حول تسجل 30 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من العائدين من العمرة، وأوضح أنه تصحيحًا لهذا الأمر فإن الـ 30 حالة التي تم تسجيل إصابتها هي حالات عائدين من خارج البلاد ضمنهم بعض العاملين والمقيمين في الخارج، وضمنهم بعض العائدين من العمرة وليس كلهم كما ذكرت الوزيرة.
كما وجه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الشكر للمملكة العربية السعودية على تعاونها مع الحكومة المصرية في إعادة المصريين العالقين في المملكة، مؤكدا أن حكومة المملكة قدمت كل التسهيلات المطلوبة.
كما قدم الشكر أيضًا لسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي، على تعاونه وخدماته الجليلة التي قدمها للمصريين في المملكة الذين تم إعادتهم.

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