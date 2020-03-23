احدث الأخبار

راي داليو: اننتشار “كورونا” سيكلف الشركات العالمية 12 تريليون دولار
منوعات
 إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي
أبرز المواد
 خدمة من الشؤون الإسلامية للتواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية
أبرز المواد
 المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ينفي إصابة 30 معتمرًا مصريًا بكورونا
أبرز المواد
 في يوم.. ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة و31 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 مصرع شخص وإصابة اخرين جراء حادث تصادم بطريق صبيا – جازان
منطقة جازان
 محافظو جازان : كلمة خادم الحرمين جسدت حرص القيادة على صحة وسلامة المواطن والمقيم..
منطقة جازان
 “سكني” يسجّل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق منذ بداية 2020
أبرز المواد
 النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء
أبرز المواد
 الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى
أبرز المواد
 الكويت : حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
راي داليو: اننتشار “كورونا” سيكلف الشركات العالمية 12 تريليون دولار

راي داليو: اننتشار “كورونا” سيكلف الشركات العالمية 12 تريليون دولار

منوعات
إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي

إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي

أبرز المواد
هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

أبرز المواد
خدمة من الشؤون الإسلامية للتواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية

خدمة من الشؤون الإسلامية للتواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية

أبرز المواد

خدمة من الشؤون الإسلامية للتواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية

خدمة من الشؤون الإسلامية للتواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=845621
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة التواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة المرتبطة بنظام مركز الاتصال الموحد (1933).
وتهدف الخدمة إلى التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة.
وخدمة التواصل مع المستفيدين هي قناة تواصل جديدة للجمهور مع مختلف قطاعات الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، وتُقدم الخدمة من خلال تعبئة نموذج التواصل واختيار نوع الخدمة (شكوى، مقترح أو استفسار)، ويتم توجيه الطلب آلياً إلى نظام مركز الاتصال الموحد لمعالجة الطلب، كما تصل رسالة نصية على هاتف المستفيد برقم الطلب لكي يستطيع متابعة حالة الطلب لاحقاً.
وتأتي هذه الخدمة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي وجه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بإطلاقها للمستفيدين تيسيرًا على المراجعين في التواصل عن بعد مع جميع قطاعات الوزارة، واستمرارًا في مشروع التحول الرقمي للوزارة.

روابط ذات صلة

إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي

إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي
هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ينفي إصابة 30 معتمرًا مصريًا بكورونا

المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ينفي إصابة 30 معتمرًا مصريًا بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*