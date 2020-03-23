احدث الأخبار

تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي
أبرز المواد
 أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.89%
أبرز المواد
 راي داليو: اننتشار “كورونا” سيكلف الشركات العالمية 12 تريليون دولار
منوعات
 إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي
أبرز المواد
 خدمة من الشؤون الإسلامية للتواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية
أبرز المواد
 المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ينفي إصابة 30 معتمرًا مصريًا بكورونا
أبرز المواد
 في يوم.. ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة و31 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 مصرع شخص وإصابة اخرين جراء حادث تصادم بطريق صبيا – جازان
منطقة جازان
 محافظو جازان : كلمة خادم الحرمين جسدت حرص القيادة على صحة وسلامة المواطن والمقيم..
منطقة جازان
 “سكني” يسجّل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق منذ بداية 2020
أبرز المواد
 النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء
أبرز المواد
تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي

تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي

أبرز المواد
أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.89%

أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.89%

أبرز المواد
راي داليو: اننتشار “كورونا” سيكلف الشركات العالمية 12 تريليون دولار

راي داليو: اننتشار “كورونا” سيكلف الشركات العالمية 12 تريليون دولار

منوعات
إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي

إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي

أبرز المواد

هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي
http://almnatiq.net/?p=845626

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة .
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد 19- (COVID).
واتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

روابط ذات صلة

تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي

تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي
أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.89%

أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.89%
إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي

إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*