إجراء الفحص الطبي “احترازياً” على جميع العاملين بالمسجد النبوي

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تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية جميع العاملين في المسجد النبوي من “فيروس كورونا”.

‏وبدأت وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع صحة المدينة المنورة إجراء الفحوصات الطبية قبل الدخول للمسجد تشمل منسوبي الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوي الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة .

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية قرّرت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منذ يوم الجمعة الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصديهما