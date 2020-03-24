النظام الغذائي وفيروس كورونا.. كيف تدير الأزمة بأقل موارد؟

المناطق - وكالات

في ظل نقص المنتجات في المتاجر وخسارة البعض لوظائفه بسبب وباء فيروس كورونا، سيضطر كثيرون إلى تغيير نظامهم الغذائي للاستفادة من الإمدادات الشحيحة، والميزانيات المحدودة.

وأظهرت صور ومقاطع الفيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، قوائم انتظار طويلة، وأرفف فارغة في العديد من المتاجر، في عدد من دول العالم.

ومن أجل الحصول على قائمة مشتريات غذائية غنية، تحدثت “سكاي نيوز” مع الشيف وكاتبة الأغذية والمؤلفة كلير طومسون، التي تدير مدونة الطعام The 5 O’Clock Apron، للحصول على بعض النصائح بشأن كيفية تناول الطعام في ظل هذه الأزمة.

البقول والتوابل

ابحث عن البقول والعدس والفاصوليا والطماطم المعلبة، تلك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. عندما يتعلق الأمر بالبقوليات المعلّبة مقابل المجففة، مثل الفاصوليا أو البازلاء، فإن المجففة أرخص ويمكنك نقعها طوال الليل ثم غليها.

وفيما يتعلق بالعدس، فهو رخيص جدا وسريع الطهي. كما أوصت الشيف بشراء التوابل مثل الكمون وبذور الكزبرة ورقائق الفلفل والقرفة. وهي رخيصة للغاية كذلك.

كما يعد الزيت والخل مهمان في هذه القائمة. ولا ضرر من الحصول على زيت عباد الشمس.

خذ الوقت الكافي للتجربة

تقول الشيف إنه في أوقات الشدة، تكون الفرصة متاحة أكثر لتجربة وصفات أكثر تنوعا، فقد تحتاج إلى استخدام القمح البلغاري بدلا من الكسكس أو النودلز بدلا من المعكرونة.

كما أن هناك الكثير من وسائل الإعلام المختصة بالطبخ، وأيضا الكثير من الكتب وقنوات على يوتيوب، وحسابات على إنستغرام. وسيسمح العزل المنزلي بالكثير من الوقت لتجرية أكلات مختلفة ليس شرطا أن تكون باهظة الثمن.

تسوق محليا

تنصح كلير بدعم المتاجر المحلية، وتقول إن في منطقتها توجد متاجر تركية وإسبانية وكورية، فضلا عن متاجر خضروات. “لكن متاجرنا المحلية توزع المنشورات إلى أبوابنا وتشجع الناس على التواصل للحصول على المساعدة إذا كانوا بحاجة إليها”.

استخدام الطبخ للتعلم

يعد الطبخ طريقة رائعة لتعليم أطفالك. اتباع وصفة مع طفل يعلمه حساب الوقت؛ وكذلك تاريخ وجغرافية المكان الذي ظهرت الوصفة منه؛ كما أنه يساعد محو الأمية من خلال قراءة مكوناتها.