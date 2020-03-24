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كورونا من الصفر إلى الكارثة.. 5 مراحل لانتشار الوباء

كورونا من الصفر إلى الكارثة.. 5 مراحل لانتشار الوباء
http://almnatiq.net/?p=845659
المناطق - وكالات

مع تصاعد خطر فيروس كورونا المستجد أكثر فأكثر، صنفت الدول درجة شدة المرض داخل أراضيها إلى مراحل عدة، لكي تتمكن من وضع الخطة المناسبة لكل مرحلة.

ويمر الوباء الذي يعرف باسم “كوفيد 19” من حيث أعداد الإصابات بخمس مراحل، لذلك تسعى الدول والحكومات إلى اتخاذ العديد من التدابير قبل الوصول إلى مراحل الفيروس المتقدمة والكارثية.

والمرحلة الأولى لانتشار الفيروس تدعى “صفر”، وتعتبر مستقرة إلى حد ما حيث لا يتم تسجيل أي إصابة.

أما المرحلة الثانية فتكون مع تسجيل أول حالة إصابة على أرض البلد، ومن ثم تعزل الحالة، وبعد ذلك تبحث السلطات عن مخالطي المريض الذين يمكن أن تكون قد وصلتهم العدوى.

وفي المرحلة الثالثة يزداد عدد الإصابات، وينتشر المرض من خلال العدوى، وعندما تبدأ المرحلة الرابعة من الوباء تشهد البلاد إصابات عدة تكون غالبا في منطقة واحدة أو أكثر من منطقة وبشكل جماعي وتصنف حينها المناطق بـ”الموبوءة”.

وتعتبر المرحلة الخامسة هي الأخطر في رحلة فيروس كورونا، حيث يستشري الوباء ويزحف في كامل البلد كما يجري في إيطاليا حاليا.

وتسعى الدول بكل جهودها التي تكون صارمة أحيانا أو ربما تصل إلى شيء من الحسم، من أجل منع وصول تفشي الفيروس في بلادها إلى مراحله المتطورة التي لا تحمد عقباها.

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