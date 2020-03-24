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بكين تحذر: أمريكا تهدر وقتا ثمينا بالحرب ضد كورونا

بكين تحذر: أمريكا تهدر وقتا ثمينا بالحرب ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=845660
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة “تضيع الوقت الثمين تماما”، والذي كسبته بكين في مكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانغ، فى مؤتمر صحفي، الاثنين، إن واشنطن حاولت “تشويه سمعة الآخرين والبحث عن كبش فداء لتغيير مسؤولياتها”.

وأضاف أن على الولايات المتحدة “التوقف عن تسييس الوباء، ووقف وصم وتشويه سمعة الصين والدول الأخرى”.

وتقول وزارة الصحة الصينية إن ووهان شهدت الآن 5 أيام متتالية دون إصابة جديدة، مما يظهر فعالية قيود السفر الصارمة التي يتم تخفيفها ببطء في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، تكثف الصين إجراءاتها لمنع عودة الفيروس من الخارج، مما يتطلب إيقاف الرحلات الجوية الدولية إلى بكين أولا في المطارات خارج العاصمة للفحص.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه “مستاء قليلا” من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهما بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدد ترامب، الأحد، على أن السلطات الصينية “كان ينبغي أن تعلمنا”، مكررا عبارة “الفيروس الصيني” التي تزعج النظام الصيني بشدة.

 

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